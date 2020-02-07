İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 ayrı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 171 şüpheli... - Son Dakika

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 ayrı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 171 şüpheli...
6 saat önce
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 ayrı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 171 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:48 Kaynak: AA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 ayrı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 171 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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