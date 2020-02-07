İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 ayrı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 171 şüpheli... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 ayrı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 171 şüpheli... - Son Dakika

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 ayrı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 171 şüpheli...

6 saat önce

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 ayrı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 171 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 ayrı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 171 şüpheli..., System.String[]

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 ayrı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 171 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yeni iddia: Pistin sonundaki alan tavsiye edilenden küçük
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Öğrencilere cinsel istismar iddiasına gözaltı Hazine, 4 milyar dolarlık rekor tahvil ihracı gerçekleştirdi

Son Dakika Haberleri
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 18:21:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 ayrı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 171 şüpheli... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]