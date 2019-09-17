İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 'ankesör' soruşturması kapsamında aralarında muvazzaf...
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 'ankesör' soruşturması kapsamında aralarında muvazzaf astsubay ve polisler ile meslekten ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:54 Kaynak: AA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 'ankesör' soruşturması kapsamında aralarında muvazzaf astsubay ve polisler ile meslekten ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
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