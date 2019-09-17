Son Dakika Haberleri: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 'ankesör' soruşturması kapsamında aralarında muvazzaf...
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 'ankesör' soruşturması kapsamında aralarında muvazzaf...

1 saat önce

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 'ankesör' soruşturması kapsamında aralarında muvazzaf astsubay ve polisler ile meslekten ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 'ankesör' soruşturması kapsamında aralarında muvazzaf..., System.String[]

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 'ankesör' soruşturması kapsamında aralarında muvazzaf astsubay ve polisler ile meslekten ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Başsavcı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:54 Kaynak: AA
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