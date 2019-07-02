İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 28'i muvazzaf 42 şüpheli...
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 28'i muvazzaf 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:15 Kaynak: AA
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 28'i muvazzaf 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
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