Son Dakika Haberleri: İzmir Cumhuriyet Başsavcısı, Kamil Erkut Güre oldu
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İzmir Cumhuriyet Başsavcısı, Kamil Erkut Güre oldu

1 saat önce

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 2019 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Diyarbakır Başsavcısı Kamil Erkut Güre atandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı, Kamil Erkut Güre oldu, System.String[]
İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 2019 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile  Diyarbakır Başsavcısı Kamil Erkut Güre atandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner'in Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu'nca  Yargıtay'a üye olarak atanmasının ardından yeni başsavcı belli oldu. HSK 2019 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile İzmir Başsavcılığı'na Diyarbakır Başsavcısı Kamil Erkut Güre getirildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:11 Kaynak: DHA
Güre, İzmir, Güncel
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