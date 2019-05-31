İzmir Cumhuriyet Başsavcısı, Kamil Erkut Güre oldu
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İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 2019 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Diyarbakır Başsavcısı Kamil Erkut Güre atandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:11 Kaynak: DHA
İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı
'na, 2019 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Diyarbakır
Başsavcısı Kamil Erkut Güre
atandı. İzmir
Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner'in Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK
) Genel Kurulu'nca Yargıtay
'a üye olarak atanmasının ardından yeni başsavcı belli oldu. HSK 2019 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile İzmir Başsavcılığı'na Diyarbakır Başsavcısı Kamil Erkut Güre getirildi.
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