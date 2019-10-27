Son Dakika Haberleri: İzmir cumhuriyet'in kuruluşuna şahitlik edenler gençlerle birlikte 96'ncı yılı kutladı
Son Dakika Güncel İzmir cumhuriyet'in kuruluşuna şahitlik edenler gençlerle birlikte 96'ncı yılı kutladı

İzmir cumhuriyet'in kuruluşuna şahitlik edenler gençlerle birlikte 96'ncı yılı kutladı

35 dakika önce

İZMİR Cumhuriyet'in kuruluşuna şahitlik edenler gençlerle birlikte 96'ncı yılı kutladı.

İZMİR Cumhuriyet'in kuruluşuna şahitlik edenler gençlerle birlikte 96'ncı yılı kutladı

İzmir cumhuriyet'in kuruluşuna şahitlik edenler gençlerle birlikte 96'ncı yılı kutladı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3.1'lik deprem meydana geldi
DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi öldürüldü mü? Ebubekir el-Bağdadi kimdir? Zazaca konuşan kadını yayından alan Müge Anlı'ya AK Partili isimlerden tepki Boğaz'ın en gözde yalısı 'Filinta Mustafa' 550 milyon TL'ye satışa çıkarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 13:58:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir cumhuriyet'in kuruluşuna şahitlik edenler gençlerle birlikte 96'ncı yılı kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]