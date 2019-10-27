İzmir cumhuriyet'in kuruluşuna şahitlik edenler gençlerle birlikte 96'ncı yılı kutladı
35 dakika önce
İZMİR Cumhuriyet'in kuruluşuna şahitlik edenler gençlerle birlikte 96'ncı yılı kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:23 Kaynak: DHA
İZMİR Cumhuriyet'in kuruluşuna şahitlik edenler gençlerle birlikte 96'ncı yılı kutladı
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