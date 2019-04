İzmir Cup Bayram Yaşattı

ALTINORDU'nun düzenlediği 6. Uluslararası U12 İzmir Cup, minik futbolcuların mücadeleleri, saha içi ve saha dışındaki centilmenlik örnekleri ve renkli görüntüleriyle futbolseverlere adeta şölen havası yaşattı. 24 farklı ülkeden 51'i yabancı 72 takımın katıldığı turnuva Manchester City 'in şampiyonluğuyla sona ererken, akıllarda futbolun güzelliklerine sahne olan özel görüntüler kaldı. Üç günde 348 maçın oynandığı U12 İzmir Cup'ta 592 kez gol sevinci yaşanırken, turnuva kelimenin tam anlamıyla rüya gibi geçti. U12 İzmir Cup'ta Türk ekipleri arasındaki en iyi dereceyi çeyrek final yaşayan Altınordu elde etti. Grup elemeleri ise sadece 5 Türk takımı geçebildi.İzmir Cup'ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, UEFA ve FIFA Onursal Üyesi ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik , TFF 2. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı Galatasaray 'ın eski oyuncuları Cevad Prekazi ve Sebastien Perez, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Başkan Yardımcısı Burcu Güvenek Araslı gibi birbirinden ünlü isimler katıldı. Turnuva hem konuklardan, hem de katılımcı yönetici, teknik adam, çocuklar ve futbolseverlerden tam not aldı. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan , "Bu topraklardan bir Avrupa markası yaratıyoruz" diye konuştu.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de U12 İzmir Cup'ı dünya markası yapma konusunda üzerine düşen her şeyi yapacağını belirterek, "Kentimizin adını taşıyan U12 İzmir Cup'ın uluslararası platformda çok daha iyi tanınmasını sağlayacağız. Bugün burada gördüğümüz tablo gerçekten çok güzel. İzmir'in uluslararası organizasyonların merkezi yapmayı hedefliyoruz" dedi.U12 İzmir Cup'a sosyal sorumluluk projesi ekibi olarak katılan Avrupa Birliği Dayanışma Takımı da büyük ilgi gördü. Yaşamları boyunca futbol oynamayan Suriyeli ve Türk çocuklardan oluşan ekip açılışa renk kattı ve üç gün boyunca özel maçlar oynayıp, eğlenceli etkinliklere katıldı.- İzmir