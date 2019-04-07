Son Dakika Haberleri: İzmir Cup'ta Şampiyon Manchester City

İzmir Cup'ta Şampiyon Manchester City

1 saat önce

Altınordu'nun 24 farklı ülkeden 72 takımı buluşturduğu 6'ncı Uluslararası U12 İzmir Cup'ta final maçında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı penaltılarla 2-1 mağlup eden İngiliz ekibi Manchester City şampiyon oldu.

İzmir Cup'ta Şampiyon Manchester City, System.String[]
Altınordu'nun 24 farklı ülkeden 72 takımı buluşturduğu 6'ncı Uluslararası U12 İzmir Cup'ta final maçında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı penaltılarla 2-1 mağlup eden İngiliz ekibi Manchester City şampiyon oldu. Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde normal süresi golsüz sona eren maçta Manchester City kalecisi Oliver Jackson, seri penaltılarda iki atışı kurtarırken, bir penaltı atışını da gole çevirip finale damgasını vurdu. Şampiyon İngiliz ekibine kupasını UEFA ve FIFA Onursal Üyesi, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik ve Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan birlikte verdi. İkinci PSV kupasını TFF Birinci Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın elinden aldı. Turnuvada üçüncülüğü Sloven Olimpik Ljubljana'yı 1-0 yenen İtalyan ekibi Parma kazandı.

Parma'ya kupasını ise UNICEF Türkiye Milli Komitesi Başkan Yardımcısı Burcu Güvenek Araslı takdim etti. Geleneksel turnuvada en iyi oyuncu ödülünü PSV'li Sami Bouhoudane, gol kralı ödülünü Parmalı Christian Piro, en iyi kaleci ödülünü Manchester City'nin şampiyonluğuna büyük katkı yapan Oliver Jackson, en cesaretli oyuncu ödülünü ise Celtic'ten Ryan Hamilton aldı. En azimli oyuncu ödülünü Milanlı Simone Sassi'ye Galatasaray'ın unutulmaz oyuncusu Cevad Prekazi ile Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel verdi. Olimpik Marsilya, en centilmen takım, Olimpik Ljubljana en centilmen taraftar ödülünü aldı. İzmir Cup'ta Türk takımlarından Beşiktaş son 16'da Leicester City'ye 2-1 yenilerek elenirken, Altınordu ise PSV ile oynadığı yarı final maçını penaltılarla 4-3 kaybedip final şansını kıl payı tepti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:36 Kaynak: DHA

Altınordu, İzmir, Manchester City, Spor
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