İZMİR D vitamini takviyesi, koronavirüse karşı etki sağladı - Son Dakika

D vitamini takviyesi, koronavirüse karşı etki sağladı

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Fonksiyonel Tıp Uzmanı Op. Dr. Zafer Beken, İspanya'daki bir üniversite hastanesinde gerçekleştirilen çalışmadan bahsedip, D vitami alımının koronavirüs yoğun bakım riskini neredeyse tamamen ortadan kaldırdığının ortaya konulduğunu kaydetti. Op. Dr. Zafer Beken, "D vitamini seviyesinin 40-100 aralığında olması gerekiyor. Hekim kontrolünde dışarıdan takviye alınmasında fayda var" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında binlerce kişi, yoğun bakımda tedavi görmeye devam ederken İspanya'da gerçekleştirilen bir çalışma, hastalığın şiddetinin azaltılması hususunda umut oldu. Reina Sofia Üniversite Hastanesi'nde tedaviye alınan 76 koronavirüs hastası üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, hastaların bir kısmına D vitamini takviyesi verilirken, bir kısmına herhangi bir D vitamini takviyesi uygulanmadı. Çalışma sonucunda, D vitamini tedavisi görenlerin yalnızca yüzde 2'si yoğun bakım ünitesine gönderilirken, görmeyenlerin ise yüzde 50'si yoğun bakım ünitesine gönderildi. Sonuç olarak D vitamini, yoğun bakım riskini 25 kata yakın azaltarak, yoğun bakım ünitesine yatma riskini yüzde 98 oranında ortadan kaldırıldı.

"SONUÇLAR HEYECAN VERİCİ"

Çalışmanın oldukça çarpıcı olduğunu ifade eden İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Fonksiyonel Tıp Uzmanı Op. Dr. Zafer Beken, "D vitamini seviyesini 40'ın üzerinde tutmak gerekiyor. İdeal seviye 40 ila 100 arasıdır. Gıdayla bunu tamamlamak zor gibi görünüyor. Dışarıdan D vitamini takviyesi alınmasında fayda var. Vatandaşlar bir hekime başvurup D vitamini ölçümünü yaptırabilirler. Buna göre ne kadar takviye alacaklarını öğrenebilirler" diye konuştu. Koronavirüsten korunma noktasında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin oldukça önemli olduğunu ifade eden Op. Dr. Beken, "Topluma bakıldığı zaman bazıları hasta olurken, bazılarının olmadığını görüyoruz. Bunun altında yatan en önemli faktör aslında bağışıklık sisteminin güçlü olmasıdır. İspanya'da bu ay içerisinde yayınlanan bir bilimsel çalışma var. Bu çalışma İspanya Reina Sofia Üniversitesi'nde yapılmış. Burada yaklaşık 100'e yakın bir hasta grubu üzerinde çalışma yapıldı. Bu hastalar kovid- 19 pozitif hastası olarak hastaneye başvuran kişilerdi. Bunların 3'te 2'si D vitamini takviyesi alan hasta grubu olarak tanımlandı. 3'te 1'i ise kontrol grubuydu. Yani D vitamini vermeden diğer tedavi yöntemleriyle tedavi edilmeye çalışıldı. Sonuçlara bakıldığında, çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. D vitamini alarak tedavi olan hasta grubunda, sadece 2 kişide yoğun bakım ihtiyacı oluştu. Böyle bakıldığında bu sonuç heyecan verici bir durum. Bu sonuçlardan yola çıkarak önümüzdeki günlerde farklı çalışmalar gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

"İMMÜN SİSTEMİ DÜZENLENMELİ"

Koronavirüsten korunma noktasında diğer vitamin takviyelerine de dikkat edilmesi gerektiğini belirten Op. Dr. Beken, "Fonksiyonel tıpın en büyük faktörü immün sistemini düzenlemesidir. D vitaminin ötesinde destek gıdaların da alınması gerekiyor. Günde yaklaşık 2 gram civarında C vitamini almak da koruyucudur. B vitaminleri ise çok önemli. B12, toplumumuzun maalesef bir çoğunda eksiktir. Bunun dışında beslenmeyle yeterince alamadığımız mineralleri de unutmamak gerekiyor. Bunun dışında uyku düzeni de oldukça önemli çünkü vücudumuzun tamiratı uykuda oluyor. Akşam 7 saatlik kaliteli bir uyku bizim için olmazsa olmazdır" dedi.