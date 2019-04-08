İzmir Dağcılık Kulübü Üyeleri Erciyes'e Zirve Yaptı
1 saat önce
İzmir Dağcılık Kulübü'nün (İZDAK) 2019 Yüksek Dağ Tırmanışı Faaliyet programında yer alan Erciyes Zirve Tırmanışı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
İzmir
Dağcılık Kulübü'nün (İZDAK) 2019 Yüksek Dağ Tırmanışı Faaliyet programında yer alan Erciyes
Zirve Tırmanışı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Yoğun kar ve sise rağmen etkinliğe katılan 8 dağcı yaklaşık 9 saatlik yorucu bir tırmanışın ardından zirveye ulaştı.
İzmir Dağcılık Kulübü'nün (İZDAK) her yıl gerçekleştirdiği ve 2019 faaliyet programına da aldığı Erciyes Zirve tırmanışı hafta sonu yapıldı. Kış temel eğitimi almış 8 dağcının katıldığı tırmanış 7 Nisan
Pazar günü saat 03.00'da başladı. Kulüp Yönetim Kurulu üyesi ve başkan yardımcısı Şenda Kurtoğlu'nun koordinesinde yapılan tırmanışa İzmir Dağcılık Kulübü sporcuları Gürsan Vural, Zekiye Yıldız, Hakan Dinçer, Ömer Cevat Aybars, Sinan Özkaya, Bülent Aydın
, Kadir Karaman
katıldı. Erciyes'te yoğun kar ve sisin etkili olması nedeniyle beklenenden uzun süren yürüyüş saat 12.00'da sporcuların zirveye ulaşması ile sona erdi. Zirvede saygı duruşunda bulunan ve ardından İstiklal marşı okuyan kulüp sporcuları inişe geçti. Sorunsuz bir şekilde tırmanışı tamamlayan 8 dağcı yeniden Tekir Yaylası'na dönerek araçlarla İzmir'e hareket etti. İzmir Dağcılık Kulübü sporcuları 2019 Yüksek Dağ Etkinlikleri kapsamında 18 Mayıs
'ta Denizli
Babadağı'na Zirve Tırmanışı gerzekleştirecekler. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:16 Kaynak: İHA
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