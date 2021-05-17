İZMİR DAHA ÖNCE DAVALIK OLDUĞU ERKEK ARKADAŞINA AİT EVİN TERASINDAN DÜŞTÜ - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde, erkek arkadaşı Deniz Özarslan'a (35) ait evin teras katından düşüp, ağır yaralanan Derya Kılıç'ın (24) yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklanan Özarslan'ın daha önce aynı apartmanda komşu oldukları Kılıç ile onun o dönemde ev arkadaşı Berna Güntekin'i aralarındaki tartışmanın ardından pencereden tabancasını göstererek "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım" diyerek tehdit etmesi, cep telefonuyla görüntülenmişti.

İlk olay, geçen 12 Nisan günü Karataş ilçesindeki Şehit Nihat Bey Caddesi'ndeki evde meydana geldi. İddiaya göre, ev arkadaşları Derya Kılıç ve Berna Güntekin, evde oturdukları sırada gelen sesleri duyup, balkona çıktı. İki kadın, pencereden kendilerine seslenen yan binadaki komşuları Deniz Özarslan'ın elindeki tabancanın şarjörünü gösterip, "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım" diye bağırarak, küfür ve hakaretlerine maruz kaldı. Berna Güntekin polisi ararken, Derya Kılıç ise bu anları cep telefonun kamerasıyla kaydetti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili hazırlanan iddianame, İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edilerek, Özarslan hakkında 'Silahla tehdit' suçlamasıyla dava açıldı.

SONRAKİ SÜREÇTE BARIŞTILAR

Dava devam ederken, Derya Kılıç ve Deniz Özarslan'ın bu süreçte barıştıkları, ilerleyen dönemde ise ilişkiye başladıkları ileri sürüldü. Son olarak, olayın meydana geldiği gün iddiaya göre Kılıç, Özarslan'ın evine gitti. Binanın terasında içki içen ikiliden Derya Kılıç, yaklaşık 12.5 metre yükseklikten düştü. Kılıç, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından, ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bel, kalça, kaburga, omuz, kol ve bacaklarında kırıklar bulunan ve iç kanamasının olduğu belirlenen Kılıç, tedaviye alındı. Kılıç'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayın ardından Deniz Özarslan'ı gözaltına aldı. Özarslan, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, tutuklandı. Özarslan'ın polisteki ifadesinde, "İlişkiye başlamıştık. Ben ayrılmak istedim ancak kendisi istemedi. Alkollüydük. Terasın ucuna gidip, 'Kendimi atarım' dedi. İki elini yana açtı. Sonra bir anda aşağıya düştü" dediği öğrenildi.