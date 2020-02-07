İzmir damacana şişesine idrarını yaptığı iddia edilen görüntüler tepki çekti-2 - Son Dakika

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İzmir damacana şişesine idrarını yaptığı iddia edilen görüntüler tepki çekti-2
6 saat önce
İZMİR Damacana şişesine idrarını yaptığı iddia edilen görüntüler tepki çekti-2 (röportajlarla)
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:49 Kaynak: DHA
İZMİR Damacana şişesine idrarını yaptığı iddia edilen görüntüler tepki çekti-2 (röportajlarla)
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