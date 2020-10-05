İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinde üyelerin asil üyelikten düşürüldüğü iddiası

İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına adaylığını açıklayan Çağlar Aran, Tarım ve Orman Bakanlığının yazısına karşın mevcut yönetimin 9 bin kadar asil üyeyi aday üyeliğe düşürerek, genel kurulu 123 asil üye ile yapmak için başvurduğunu ileri sürdü.

Kentin farkı ilçelerinde koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan üreticiler, Bornova ilçesinde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binasına kepeneklerini giyerek geldi.

Çağlar Aran, 9 bin kadar üyenin genel kurulda oy kullanmaması için aday üyeliğe düşürüldüğünü iddia ederek İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne dilekçe ile başvurdu.

Topluluk adına açıklama yapan Çağlar Aran, Bakanlığın, seçimin asil üyelerin katılımıyla yapılması konusunda 2 yazı gönderdiğini ancak mevcut yönetimin 123 asil üyeyle bu yıl Aralık ayında genel kurul yapacağını bildirdiğini kaydetti.

Üyelerin oy kullanma hakkının elinden alındığını savunan Aran, "Ben buradan Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, İzmir milletvekillerimize sesleniyorum, bu hukuksuzluğa 'Dur' deyin. Biz bu amaçla bugün bir kez daha İl Müdürlüğüne dilekçe veriyoruz. Mevcut yönetim tarafından üyelikleri düşüren insanlar çok zor şartlarda aidatlarını ödüyor. Eğer seçimler 123 kişiyle yapılırsa İzmir'deki koyun ve keçi üyelerinin yüzde 90'ı yok sayılmış olacak." dedi.