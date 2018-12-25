İzmir Dana Yunus'un Üç Bacağı Bedenini Taşıyamıyor

İzmir
'de Kurtarılmış Çiftlik
Hayvanları Barınağı'nda bakılan ve doğuştan ön sağ bacağı olmayan 'Yunus' isimli dana, her geçen gün yürümekte biraz daha zorlanıyor. Kilo aldığı için ayağı bedeninin ağırlığını taşımaya yetmeyen Yunus'un yürüyebilmesi için özel bir sistem tasarladıklarını, geliştirilen projenin 25 bin lirayı bulduğunu fakat şuanda kadar sadece 5 bin lira toplayabildiklerini söyleyen çiftlik kurucusu Sibel Çağlar, duyarlı vatandaşlardan destek istedi. Yozgat
'ta bir çiftlikte sağ ön bacağı olmadan dünyaya gelen Yunus isimli dana, İzmir'deki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı Kurucusu Sibel Çağlar tarafından satın alındı. Satın alındığında 250 kilogram olan Yunus, şimdi 450 kilograma ulaştı. Her geçen gün biraz daha kilo alan ve kilo bedeni ağırlaştıkça da, ayağı o yükü taşıyamaz hale gelen Yunus'un yürümesini sağlamak için geliştirilen sistemin maliyeti 25 bin lira. Şuana kadar sadece 5 bin lira toplayabildiklerini söyleyen Sibel Çağlar, yardımseverlerden ve duyarlı insanlardan destek beklediklerini söyledi. Çağlar, Yunus gittikçe ağırlaşacak. Çünkü Simental ırkından. Büyük bir ırk. Aslında yemesi gerektiğinden çok daha azını veriyoruz. Çok ileri derecede kilo almasını engellemeye çalışıyoruz dedi.
YUNUS'UN YÜRÜMESİ İÇİN ÖZEL BİR SİSTEM TASARLANDI
Şuanda 5 aylık olan Yunus'un yürüyebilmesi için bir platform yapmak istediklerini kaydeden Çağlar, o projeye dair şunları söyledi
Açık ve kapalı alan olmak üzere toplam 500 metrekare bir sahası var. Bunun 200 metrekarelik alanı kapalı saha olacak. Çatısı olacak, çevresi istinat duvarları ile çevrilecek. Çatının altına bir tonluk ağırlık taşıyacak bir sistem yapılacak. Buraya raylı sistem döşenecek ve Yunus'un yürürken ağırlığını havaya kaldırabilecek, bunu yaparken de yürüme pozisyonunu bozmayacak. Yunus'un olmayan bacağının ağırlığını alacak bir sistem. Çelik yelek gibi bir yelek yapılacak ve bunu Yunus'a giydireceğiz. Bu yelek askılar ile birlikte vince bağlanacak. Yunus. kendini iterek yürümeyi öğrenecek zaman içerisinde. Yatmak istediğinde yukarıdaki makaralardan sistem aşağı inecek ve Yunus yatabilecek. Ayağa kalktığı zaman makara geri toplayacak ve Yunus'un olmayan bacağının ağırlığını alacak.
'ÇOK MALİYETLİ BİR SİSTEM'
Daha önce hazırladıkları projenin 40 bin lirayı bulduğunu, bu parayı bulamadıkları için projeyi revize ettiklerini ancak bu haliyle de kurmak istedikleri sistemin çok maliyetli olduğunu söyleyen Sibel Çağlar, İnşaat malzemeleri ve kullanılan materyaller çok yüksek maliyette. Umarım başaracağız çünkü Yunus her şeye değer. Çok akıllı, dünya tatlısı bir hayvan. Kimse belki onun farkında değil ama Yunus'un çok güzel duyguları var diye konuştu.
Projenin işçilik maliyeti hariç 25 bin lirayı bulduğunu, kaydeden Çağlar, Şuana kadar Hayvanlar İçin Projeler Derneği (Hipder) vasıtası ile bize ulaştırılan ve derneğin kasasında olan 5 bin liramız var. 20 bin lira gibi bir eksiğimiz var. Umarım tamamlanır, zaten aşama aşama inşaatları sosyal medyadan da paylaşacağız. Yağmurlu
havalardan dolayı inşaata bir türlü başlayamadık. Elimize para geçtikçe malzemeleri alıp, köşeye koyuyoruz ama uygulamaya geçemiyoruz dedi.
Yunus'un kilo almaya başladığını ifade eden Sibel Çağlar, Hayatını devam ettirebilecek kadar yiyecek versek de Yunus'un kilo almaya meyilli bir yapısı var. Kilo aldıkça da yürümesi zorlaşıyor. Ama ne olursa olsun başaracağız. Yunus bize inanıyor diye konuştu.