Dario Moreno'nun portresi doğumunun 100'üncü yılında evin karşısındaki duvara resmedildi - Son Dakika

Dario Moreno'nun portresi doğumunun 100'üncü yılında evin karşısındaki duvara resmedildi

05.04.2021 11:22

ÇOCUKLUK ve gençlik dönemini İzmir'de geçiren ünlü piyanist, gitarist ve sinema oyuncusu Dario Moreno'nun portresi, doğumunun 100'üncü yılında evinin bulunduğu yerin karşısına resmedildi.

ÇOCUKLUK ve gençlik dönemini İzmir'de geçiren ünlü piyanist, gitarist ve sinema oyuncusu Dario Moreno'nun portresi, doğumunun 100'üncü yılında evinin bulunduğu yerin karşısına resmedildi. Portreyi resmeden sanatçı Aksel Mengü, Moreno'nun renkli kişiliğini yansıtmak için detaylı araştırma yaptığını söyleyerek çalışmanın 8 günde tamamlandığını ifade etti.

İzmir'in Konak ilçesinde Tarihi Asansör'ün de yer aldığı Dario Moreno Sokağı'na ünlü piyanist, gitarist ve sinema oyuncusunu Dario Moreno'nun portresi, 100'üncü yaş günü anısına resmedildi. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümü mezunu Aksel Mengü (36) tarafından yapılan mural (duvar resmi), 8 günde tamamlandı. Çocukluk ve gençlik dönemini İzmir'de geçiren ve İzmir aşığı olduğu bilinen Moreno'nun portresi, evinin karşısında bulunan duvarda yer alıyor. Yurdun çeşitli yerlerinde pek çok duvarı renklendiren sanatçı Aksel Mengü, "İzmir'e koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarıyla ilgili bir duvar resmi yapmak için gelmiştim ancak sonrasında Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir teklifi olunca burada geçirdiğim süreyi uzattım. Bu çalışma üç boyutlu bir çalışma, bu yüzden oldukça zor. Dario Moreno çok hareketli, çok renkli bir kişilik. Bunu yansıtmak benim için zordu. Çok fazla araştırma yaparak eserlerine baktım ve sokağın nabzını tutarak burada yaşayan kişilerle görüştüm. Ortaya böyle bir tasarım çıktı. Genel olarak gören kişiler eseri beğeniyor ve fotoğraf çektirmek istiyor. Eleştiren kişiler de oluyor özellikle dudak kısmını abartılı bulanlar oldu. Arkamda iz bırakmak beni mutlu ediyor. İzmir'e böyle değerli bir sanatçının resmini yapmak onur verici" dedi.

TAM NOT ALDIDario Moreno sokağı esnafından Özcan Bitik, "Ortaya bu kadar renkli bir çalışma çıkacağını düşünmemiştik. Çok güzel bir duvar resmi oldu. Dairo Moreno bulunduğumuz sokağın da ismi ve sanatçı İzmir aşığı biridir. Çok da güzel bir şekilde sokağımızda canlanmış oldu" diye konuştu. Almanya'dan İzmir'e tatil için gelen Nebahat Kuzay da, "Asansörü gezmek için Dario Moreno Sokak'a geldik ancak birden duvar resmi dikkatimi çekti. Çok dikkat çekici ve başarılı bir resim olmuş" dedi.

Vatandaşlardan Alparslan Akman ise, "Başta sanatkar arkadaşımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir duvar resmi olmuş" ifadelerini kullandı.


Dario Moreno'nun portresi doğumunun 100'üncü yılında evin karşısındaki duvara resmedildi
Dario Moreno'nun portresi doğumunun 100'üncü yılında evin karşısındaki duvara resmedildi
Dario Moreno'nun portresi doğumunun 100'üncü yılında evin karşısındaki duvara resmedildi
Dario Moreno'nun portresi doğumunun 100'üncü yılında evin karşısındaki duvara resmedildi
Dario Moreno'nun portresi doğumunun 100'üncü yılında evin karşısındaki duvara resmedildi
Dario Moreno'nun portresi doğumunun 100'üncü yılında evin karşısındaki duvara resmedildi
Dario Moreno'nun portresi doğumunun 100'üncü yılında evin karşısındaki duvara resmedildi
Dario Moreno'nun portresi doğumunun 100'üncü yılında evin karşısındaki duvara resmedildi
Dario Moreno'nun portresi doğumunun 100'üncü yılında evin karşısındaki duvara resmedildi
Dario Moreno'nun portresi doğumunun 100'üncü yılında evin karşısındaki duvara resmedildi
Dario Moreno'nun portresi doğumunun 100'üncü yılında evin karşısındaki duvara resmedildi
Dario Moreno'nun portresi doğumunun 100'üncü yılında evin karşısındaki duvara resmedildi

Güzel Sanatlar Fakültesi, Marmara Üniversitesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dario Moreno'nun portresi doğumunun 100'üncü yılında evin karşısındaki duvara resmedildi - Son Dakika


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