İZMİR Darp edilen AK Partili Meclis Üyesi Can: Azmettirici belediye başkanı - Son Dakika

Darp edilen AK Partili Meclis Üyesi Can: Azmettirici belediye başkanı

İZMİR'de, Menemen Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hanifi Can, meclis toplantısı sonrası uğradığı saldırının azmettiricisinin Belediye Başkanı Serdar Aksoy olduğunu ileri sürdü. Kendisine kumpas kurulduğunu ileri süren Can'a AK Parti Menemen İlçe Başkanlığı da basın açıklaması yaparak, destek verdi.

Menemen Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Hanifi Can, dün, olağan ağustos ayı meclis toplansına katıldı. Akşam saatlerinde toplantıdan çıkan Can, iddiaya göre, belediye personeli 2 kişinin saldırısına uğradı. Darp edilen Can yere yığılırken, saldırganlar kaçtı.

Olaydan sonra Menemen Devlet Hastanesi'ne giden Can, darp raporu alıp, polise şikayetçi oldu.

Hanifi Can, ifadesinde, meclis toplantısı çıkışı, 2 kişi olan saldırganlardan birinin koluna girdiğini diğerinin de başına vurduğunu anlattı. Saldırganların belediye pesoneli olduğunu, bunlardan birini tanıdığını ifade eden Can, bu kişinin C.A. olduğunu söyledi.

AZMETTİRİCİNİN BELEDİYE BAŞKANI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Hanifi Can, DHA muhabirine yatığı açıklamada, Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy'u hedef aldı. Can, "Menemen Belediyesi ağustos ayı meclis toplantımızı gerçekleştirmiştik. Saat 17.00'de toplantımız başladı. Saat 19.30 gibi bitti. Otomobilime doğru yürüyordum. Belediyede çalışan bir işçi, sanki bir şey anlatacakmış gibi koluma girdi. Sonrasında arkadan başıma bir darbe geldi. Düştüm. Baygınlık geçirmişim. Kendime geldiğimde, yerdeydim. Sonra hastaneye gittim. Gözümde ve yüzümde şişlikler var. Darp raporu aldım. Polise ifademi verdim" dedi.

Kendisini darp ettiren kişinin Başkan Serdar Aksoy olduğunu iddia eden Can, "Serdar bey, olayla alakası olmadığını söylüyor. Kesinlikle Belediye Başkanı Aksoy'un bu konuyla alakası var. Tüm bunlar, Belediye Başkanı Aksoy ile ilgili yaptığım yolsuzluk açıklamalarından kaynaklanıyor. Yaklaşık 50-60 milyon TL kayıp. Biz faaliyet raporunu incelediğimizde bunları gördük, dile getirdik. Dolayısıyla bu konu tamamen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un bana kurduğu bir kumpastır. Buradan yetkililere sesleniyorum; Belediye Başkanı Aksoy, bu konunun azmettiricisidir. Beni dövdüren adamdır. Olayın hemen belediye meclisi toplantısı sonrası olması bir tesadüf müdür? Belediye başkanı daha önce araya bazı kişileri sokarak, 'Hanifi, beni eleştiriyor. Ayağını denk alsın' gibi söylemlerde bulunuyordu. Konunun takipçisi olacağız" diye konuştu.

YÜKSEL: 'BURASI DAĞ BAŞI DEĞİL'

AK Parti Menemen İlçe Başkanı Muzaffer Sıtkı Yüksel de yaptığı basın açıklamasında şöyle konuştu:

"Hanifi Can, belediye meclis üyesidir. Diğer meclis üyeleri gibi canımızdır. Belediye yönetimini yetersiz bulan 16 meclis üyemizden biridir. O günden bu güne Menemen'in üzerine kara bulutlar çöktü. Her şey apaçık ortada. Bu konulardan anılmaktan utanç duyar hale geldik. Hanifi Can, 'Bir dahaki meclis toplantısına güvenlik güçleriyle mi gideceğiz? Ben hayatımdan şüphe ediyorum' demişti. Gördük ki Hanifi Can, bugün olacakları görmüş ve anlatmıştır. Burası dağ başı değil. Bu olaya sebep olanlar ve bu olayın arkasında olanlar mutlaka çıkarılacaktır. Konu yargıya intihal etmiştir. Biz de konunun takipçisi olacağız."