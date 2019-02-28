İzmir Dayanışması

10'ar kilogramlık paketler halinde dağıtılacak ürünler için 30 ilçede 90 araç ve 220 personel görev yapacak.

Dar gelirli vatandaşların bütçelerine farklı yollarla katkı koymaya devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 35 bin aileye 10'ar kilogramlık paketler halinde patates ve soğan dağıtımabaşladı. Aracısız, doğrudan "üreticiden" alınan toplam 700 ton ürünün 30 ilçede, 90 araç ve 220 personelle dağıtılacağı bildirildi.

350 ton patatesi Ödemiş'teki Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden satın alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 350 ton soğan alımını ise Ankara Polatlı ilçesindeki Soğan Üreticileri Birliği'nden temin etti. Böylece dar gelirli vatandaşların mutfak bütçesine katkı sağlanırken "üreticiye destek" stratejisi de sürdürülmüş oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "İzmir'de dar gelirli 35 bin aileye, kooperatifler aracılığıyla 10'ar kilogram patates ve soğan dağıtacağız. Vatandaş tanzim satışa gitmeyecek. Ürünler evine gelecek. Üstelik para ödemeyecek. Aramızda o kadar fark olsun artık" mesajını paylaşmıştı.