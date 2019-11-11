Son Dakika Haberleri: İzmir'de 09.05'te hayat durdu
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 09.05'te hayat durdu

İzmir'de 09.05'te hayat durdu

6 saat önce

- İzmir'de 09.05'te hayat durduİZMİR - Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81. ölüm yıl dönümünde İzmir'de de anıldı.

- İzmir'de 09.05'te hayat durdu

İZMİR - Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81. ölüm yıl dönümünde İzmir'de de anıldı. Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te adeta hayat durdu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümü, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle anılacak. Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te, İzmir'de sirenler çaldı, vatandaşlar tüm işlerini bırakarak saygı duruşunda bulundu. İzmir'in ana arterlerinden Anadolu Caddesi'nde seyir halinde bulunan araçlar, sirenlerin çalmasıyla birlikte durdu, vatandaşlar araçların içinden çıktı. Konak ilçesindeki pazar yerine alışveriş yapmaya gelen İzmirliler de saat tam 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte alışverişi bırakıp Atatürk'ü andı. İzmir'in işlek bölgelerinden Çankaya'da da tramvaylar durdu, vatandaşlar ve polis ekipleri saygı duruşunda bulundu. Öte yandan İzmir Limanı'ndaki gemiler de 09.05'te sirenlerle birlikte düdük çaldı.

İzmir'de 09.05'te hayat durdu

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cami inşaatında çalışan işçiyi öldüren katilden kan donduran ifade: Ölmesi gerekiyordu
Almanya'dan Macron'a yanıt: NATO'ya uzun yıllar ihtiyacımız var Para karşılığında öğrencilerin devamsızlıklarını silen kişi tutuklandı Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle katleden katil koca yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 07:29:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de 09.05'te hayat durdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]