İzmir'de 1-3 Mayıs toplu ulaşım programı açıklandı - Son Dakika

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 1-3 Mayıs'taki toplu ulaşım planı belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kısıtlamanın uygulanacağı 3 gün, ESHOT otobüsleri, Metro ve İZBAN'ın çalışacağı belirtildi.

Bu süreçte 06.00-10.00, 16.00-19.00, 23.00-00.30 saatlerinde otobüsler ve metronun yarım saatte bir, İZBAN trenlerinin ise 24 dakikada bir sefer yapacağı kaydedildi.

Otobüslerin 49 ana hatta hizmet vereceği, sefer programlarına İzmir Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden, ilgili ulaşım kuruluşlarının resmi sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşabileceği belirtildi.

Sadece sağlık çalışanlarına özel planlanan otobüs güzergahlarının sayısının 7'ye çıkarıldığı, "Sağlık görevlileri içindir" yazılı tabelanın asılacağı otobüslerin sabah ve akşam belirli saatlerde karşılıklı seferler yapacağı bildirildi.