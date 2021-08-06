İzmir'de 12 milyon 310 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesinde 12 milyon 310 bin gümrük kaçağı makaron ile 100 bin doldurulmuş sigara ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesindeki bir depoda gümrük kaçağı makaron ve sigara bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerce depo ve 1 tırda yapılan aramada, 12 milyon 310 bin gümrük kaçağı makaron ile 100 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.