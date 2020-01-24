İzmir'de 1. Dünya Savaşı'ndan kalma harp mayın zarfı imha edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 1. Dünya Savaşı'ndan kalma harp mayın zarfı imha edildi - Son Dakika

İzmir'de 1. Dünya Savaşı'ndan kalma harp mayın zarfı imha edildi

6 saat önce

İzmir'de su altında tespit edilen cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS timi tarafından yapılan keşif sonrasında harp mayın zarfı olduğu değerlendirilerek yerinde imha edildi.

İzmir'de 1. Dünya Savaşı'ndan kalma harp mayın zarfı imha edildi, System.String[]

İzmir'de su altında tespit edilen cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS timi tarafından yapılan keşif sonrasında harp mayın zarfı olduğu değerlendirilerek yerinde imha edildi.


İzmir'in Karaburun ilçesinde Saipaltı balıkçı barınağı girişinde su altında tespit edilen şüpheli cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS timi tarafından yapılan keşif sonrasında 1. Dünya Harbi'nden kalan eski demirli harp mayın zarfı olduğu değerlendirilerek yerinde imha edildi. - ANKARA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bingöl'de 23 yıllık su sorunu çözüldü
7 yıllık sır çözüldü! Çöp konteynerındaki ölü bebeğin katili anneannesi çıktı Doktor kızını kurşun yağmuruna tutarak öldüren adamın dedektif tuttuğu ortaya çıktı İzmir'de çöpte bulunan bebek cesediyle ilgili anne, anneanne ve teyze tutuklandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 21:40:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de 1. Dünya Savaşı'ndan kalma harp mayın zarfı imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]