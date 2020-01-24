İzmir'de 1. Dünya Savaşı'ndan kalma harp mayın zarfı imha edildi - Son Dakika

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İzmir'de 1. Dünya Savaşı'ndan kalma harp mayın zarfı imha edildi
6 saat önce
İzmir'de su altında tespit edilen cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS timi tarafından yapılan keşif sonrasında harp mayın zarfı olduğu değerlendirilerek yerinde imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:41 Kaynak: İHA
İzmir'de su altında tespit edilen cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS timi tarafından yapılan keşif sonrasında harp mayın zarfı olduğu değerlendirilerek yerinde imha edildi.
İzmir'in Karaburun ilçesinde Saipaltı balıkçı barınağı girişinde su altında tespit edilen şüpheli cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS timi tarafından yapılan keşif sonrasında 1. Dünya Harbi'nden kalan eski demirli harp mayın zarfı olduğu değerlendirilerek yerinde imha edildi. - ANKARA
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