İzmir'de "1.Ege Menopoz ve Osteoporoz Sempozyumu" Düzenlendi

EÜ Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisi'nde yapılan ve EÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Özşener'in başkanlığını yaptığı sempozyum, konunun uzmanı bilim insanlarını Ege Üniversitesi'nde bir araya getirdi.

Sempozyumun açılışında konuşan Prof. Dr. Serdar Özşener, menopoz döneminde eksilen östrojen hormonuna bağlı olarak geliştiği düşünülen hastalıkların önlenmesinde dışarıdan verilen Menopozal Hormon Tedavisini (MHT) bir sarkaça benzeterek, "MHT sarkacı, geçmişte 'Bütün kadınlar MHT kullanmalı' noktasından, günümüzde 'Hiçbir kadın MHT kullanmamalı' noktasına taşınmış gibi görünmektedir. Aslında sarkaç; ikisinin arasında bir yerde, tam ortada durmaktadır" dedi.Prof. Dr. Özşener, geçmişte çok büyük hasta katılımı ile gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda olumsuz olarak ileri sürülen pek çok problemin, o çalışmaları yapmış kişiler tarafından bile hasta seçimi, kullanılan hormon, dozu ve veriliş yolu gibi pek çok konuda eksik ya da hatalı olduğunun kabul edildiğini kaydetti.

"Kadın hayatının neredeyse üçte birini geçirdiği bu dönemde; MHT verilecekse bireye özgü, düzenli takip edilerek başlanmalıdır" diyen Prof. Dr. Özşener, bireyselleşen menopoz tedavilerinin, hastanın ihtiyaçları ve riskleri göz önüne alınarak planlandığında risk oluşturmadığını ifade etti.

Sempozyumda; over yaşlanması, erken over yetmezliği, fertilitenin korunması, yaşam kalitesi ve menopoz, urogenital sistem menopoz, cinsel fonksiyonlar ve menopoz, kemik doku ve menopoz, ile menopozda tedavi gibi pek çok konu masaya yatırıldı.