İzmir'de 1 haftada, aranan 18 kişi yakalandı - Son Dakika

İZMİR'de, son 1 haftada polis ekiplerince yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. Bin 158 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamada, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 18 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan aranan 1 kişinin de bulunduğu belirtildi. 55 aracın kontrol edildiği uygulamada,1 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 176 mermi, 6 fişek ile 17 gram esrar, 20 gram kokain ele geçirildi.