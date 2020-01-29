İzmir'de 1 haftada aranan 584 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 1 haftada aranan 584 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'de 1 haftada aranan 584 kişi yakalandı

6 saat önce

İZMİR'de, polis ekiplerince yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 584 kişi yakalandı.

İzmir'de 1 haftada aranan 584 kişi yakalandı, System.String[]

İZMİR'de, polis ekiplerince yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 584 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. 16 bin 373 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamada, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 584 kişi yakalandı. 330 araç ile 188 motosikletin de kontrol edildiği uygulamada, 11 ruhsatsız tabanca, 214 mermi, 3 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 10 fişek ile 83 gram esrar, 27 gram kokain ve 30 uyuşturucu hap ele geçirildi.Kumar oynatılan 1 iş yeri ve kumar oynayan 24 şüpheli hakkında da idari işlem yapıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:36 Kaynak: DHA
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