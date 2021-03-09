İzmir'de, 1 haftada uyuşturucu operasyonlarına 17 tutuklama - Son Dakika

İZMİR'de, son bir hafta içinde polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve uygulamalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 67 kişiden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerin, 1- 7 Mart tarihleri arasında yaptığı uygulamalar ve düzenlenen operasyonlarda, 4 kilo 663 gram esrar- skank, 33 gram eroin, 1 kök kenevir, 2 kilo 124 gram sentetik kannabinoid, 242 gram metamfetamin, 274 ecstasy, 3 bin 354 yeşil reçeteyle satılan ilaç, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 10 lira, 5 tabanca, 2 tüfek ile 6 şarjör ve 196 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 67 şüpheliden 17'si sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.