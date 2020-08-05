İzmir'de 1 kilo 450 gram esrar ve 214 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kilo 450 gram esrar ve 214 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı ve yasa dışı Hint keneviri ekimiyle mücadele çalışmalarını sürdüren İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabağlar ilçesinin Tınazlı ve Torbalı ilçesinin Ormanköy mahallelerinde arama yaptı.

Aramalarda toplam 1 kilo 450 gram esrar ile 214 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili Karabağlar'da gözaltına alınan A.E. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Torbalı'da gözaltına alınan B.Ş. ve N.A'nın işlemlerinin sürdüğü belirtildi.