İzmir'de 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancılar Mahallesi'nde B.A. ve Ö.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin iş yerine baskın düzenleyen ekipler, söz konusu adreste ve zanlıların araçlarında dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 1 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.