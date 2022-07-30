İzmir'deki kimya imalathanesi yangınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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İzmir'deki kimya imalathanesi yangınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

30.07.2022 19:14
İzmir'deki kimya imalathanesi yangınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

İzmir'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kimya imalathanesi yangının, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendiği tespit edildi.

İzmir'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kimya imalathanesi yangının, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendiği tespit edildi.

Geri Kazanımcılar Sitesi'ndeki yangına ilişkin yeni görüntülerde, patlama anında imalathanenin kapısının alevlerle kaplandığı, çevredeki iki kişinin de panikle bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Bornova ilçesindeki Geri Kazanımcılar Sitesi'nde, 24 Temmuz'da gece, kimya imalathanesinde patlama meydana gelmiş 1 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki kimya imalathanesi yangınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'deki kimya imalathanesi yangınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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