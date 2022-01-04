Üye Girişi
İzmir'de 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kovalamacada, yaralıların tedavisi sürüyor - Son Dakika

İzmir'de 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kovalamacada, yaralıların tedavisi sürüyor

04.01.2022 14:58

İzmir'de 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kovalamacada, yaralıların tedavisi sürüyor İzmir'in Buca ilçesinde, motosikleti çalınan iş yeri sahibi ve çalışanı ile hırsızlık şüphelisi arasında meydana gelen kovalamacada 1 kişinin öldü; 2 kişi ise yaralandı.

İzmir'de 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kovalamacada, yaralıların tedavisi sürüyor

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde, motosikleti çalınan iş yeri sahibi ve çalışanı ile hırsızlık şüphelisi arasında meydana gelen kovalamacada 1 kişinin öldü; 2 kişi ise yaralandı. Kovalamacada yaralanan iş yeri sahibi ile motosikletli kuryenin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında 203/30 sokakta bulunan bir fast food restoranı önünde meydana geldi. İddiaya göre işletmeye ait 35 AZA 683 plakalı motosikleti çalan Musa Bakır (17), hızla olay yerinden kaçmaya başladı. Motosikletin çalındığını gören iş yeri sahibi Fatih Y., 35 AKA 990 plakalı Citroen marka otomobiliyle, kurye olarak çalışan Hamdullah K. ise 35 ATK 740 plakalı motosiklet ile hırsızı kovalamaya başladı. Yaşanan kovalamacada motokurye Hamdullah K., 202/5 sokakta Bakır'ı yere düşürdü. Burada yaşanan arbedede Hamdullah K., Bakır tarafından bıçakla bacağından yaralandı. Hamdullah K., motosikletiyle, yakında bulunan özel bir hastaneye gitti. İş yeri sahibi Fatih Y. ise, kaçmaya devam eden Bakır'ın kullandığı motosiklete otomobiliyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, savrularak çarptığı 3 katlı bir binanın giriş katındaki evin duvarını yıktı. Otomobil takla atarken, sokakta bulunan bir araç da kazada hasar gördü.

Yaralılar hastanelere sevk edildi

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Musa Bakır, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılırken, motokurye Hamdullah K., ile otomobil sürücüsü Fatih Y., çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Bakır, daha sonra sevk edildiği İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Hastaneye akın eden yakınları sinir krizi geçirirken, savcının incelemesinin ardından Bakır'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan motokurye Hamdullah K. ile iş yeri sahibi Fatih Y.'nin tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Sıvayla kapatıldı

Öte yandan dün akşam saatlerinde meydana gelen kazadan dolayı binanın zemin katında açılan gediğin sıvayla kapatıldığı görüldü.

"Artık bunların yaşanmamasını istiyoruz"

Kazada yaralanan motokurye Hamdullah K.'yi hastanede ziyaret eden İzmir Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Muzaffer Saklavcı, motokuryelerin sürekli tehlikelerle içli dışlı olduğunu söyleyerek bu tarz olayların yaşanmamasını istediklerini söyledi. Saklavcı, "Dün Whatsapp gruplarımıza düşen bir videoda alkollü sürücünün kurye arkadaşımıza çarptığı bir kaza olduğu söylendi. Bunun üzerine ben de kazanın olduğu yere gittim. Orada olayın aslında öyle olmadığını öğrendik. 17 yaşında uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir genç, iş yeri önünden motosikleti çalıp kaçıyor. Daha sonra motosikleti çalınan Hamdullah arkadaşımız da başka bir motosikletle o kişinin peşine düşüyor ve düşürüyor arkadaşı. O sırada bir boğuşma oluyor ve hırsız, bizim kurye arkadaşımızı baldırından bıçaklıyor. Bıçak atar damara denk geldiği için çok fazla kan kaybı yaşıyor ve motosikletiyle direk hastaneye atıyor kendini. Bu esnada da iş yeri sahibi hırsızı kovaladığı otomobiliyle sokaklar dar olduğu için çarpışıyor ve ne yazık ki kendisi yaralanıyor, motoru çalan kişi de hayatını kaybediyor. Kurye arkadaşımızı ziyaret ettik. Yoğun bakımdan çıkmış ve ameliyata alınacakmış. Şu an durumunun iyi olduğunu söyledi. Hayatını kaybeden şüpheli henüz 17 yaşında, patronu ve kendisi hastanede. 'Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı' diyerek üzüntüsünü dile getirdi bize. Biz motokuryeler olarak farklı farklı tehlikeli durumların içerisine düşebiliyoruz. Kuryelerin ölmesine, sakat kalmasına alıştık ama artık bunların yaşanmamasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

İzmir'de 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kovalamacada, yaralıların tedavisi sürüyor
İzmir'de 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kovalamacada, yaralıların tedavisi sürüyor
İzmir'de 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kovalamacada, yaralıların tedavisi sürüyor

YORUMLAR
500

Motosiklet, İzmir, Fatih, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kovalamacada, yaralıların tedavisi sürüyor - Son Dakika


Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
15:55
Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Şarj maliyeti yüzde 120 yükseldi Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Şarj maliyeti yüzde 120 yükseldi         
15:34
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
14:40
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Aslan'a transferde kötü haber! Fatih Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor Aslan'a transferde kötü haber! Fatih Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor         
13:51
Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı         
12:39
Poligonda kazara kendini vuran öğretmen hayatını kaybetti Poligonda kazara kendini vuran öğretmen hayatını kaybetti         
12:23
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38

Son Dakika Haberleri
15:55 Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi
15:33 Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Şarj maliyeti yüzde 120 yükseldi
15:27 Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!
15:25 Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi
15:24 Poligonda kazara kendini vuran kişi yaşamını kaybetti
15:24 Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor
15:23 Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e Kur'an kursu tepkisi: Bre gafil, asıl çağ dışı olan sensin
15:21 Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Yetim aylığı kesilen kadına güzel haber verildi
15:18 Reel efektif döviz kuru açıklandı! TL'nin reel değeri en dip seviyede!
15:15 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızı fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmayacağız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 16:00:34. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kovalamacada, yaralıların tedavisi sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement