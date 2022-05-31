İzmir'de 1 kişinin öldüğü kazada alkollü sürücü yargılanıyor

İzmir'in Karaburun ilçesinde kullandığı pikabı ile yaptığın kazada araçta bulunan bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin de yaralanmasına neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı.

İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Eren B. ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Sanık Eren B. savunmasında olaydan dolayı çok üzgün olduğunu, ölen Selin Kabakçı ile çok yakın dostluğu olduğunu ve vicdan muhasebesi yaptığını ifade etti.

Olay anında aracın kabininin ön ve arka kısmında 3'er, aracın kasasında da 7 kişi bulunduğunu, arkadaşlarıyla çorbacıdan çıktıktan sonra kazanın meydana geldiği virajda aşağıya doğru dik bir yokuş indiğini belirten Eren B, şöyle devam etti:

"Sanırım dönerken hızımı ayarlayamadım. Biraz daha yavaş gidebilirdim. Arabayı döndürdüm. Arabanın sol arka tarafı köşedeki evin sürgülü kapısına çarptı. Çarptıktan sonra havalandı ve devrildi. Takla attık. Kendime geldiğimde arabanın içinde ters şekilde duruyordum. Emniyet kemerimi açıp sürünerek kapıdan çıktım. Yaralanan arkadaşlarım vardı. Hemen 112'yi aradım. Bir arkadaşımı arabadan çıkardım. Olayın şokuyla elim ayağım boşaldı. Köşede ağladım. Olay zamanında ehliyetim 10 aylıktı. Olay zamanında bir miktar alkollüydüm ancak üzerinden çok süre geçmişti. Alkolün etkisinde değildim. Benim arabaya binme fikri bir anda oluşan bir şeydi, ben davet etmedim."

Sanık avukatı kazanın "bilinçli taksirle" olmadığını savunarak olay yerinde keşif yapılmasını talep etti.

"Kızımın içinde olduğu kazaya ilişkin sesi evimden duydum"

Kazada vefat eden Selin Kabakçı'nın annesi Gülsüm Gürsoy olay gecesi balkonda olduğunu anlatarak "Kızımın içinde olduğu kazaya ilişkin sesi ben evimden duydum. Gecenin sessizliğinde o ses yankı yaptığı için ben duyabildim. Sanığın kullandığı araç saat 04.20 gibi evimin önünden geçmişti. Çok hızlı geçiyordu. Hatta içimden 'Eren bu aracı sen kullanıyorsan yarın seni çok kötü yapacağım' diye geçirdim. Kızımı aradım açmadı, Eren'i aradım o da açmadı. Sanıktan şikayetçiyim." dedi.

Baba Hakan Kabakçı da olay yerine gittiğinde ters dönmüş bir pikap ve elektrik direğinin parçalanarak ikiye bölündüğünü gördüğünü kaydederek "Orada öyle bir kaza olabilmesi için bir aracın 100-120 kilometre hızla o viraja girmiş olması lazım. Sanıktan şikayetçiyim." ifadesini kullandı.

Duruşmada kaza sırasında araçta bulunan kişiler de ifade verdi. Mağdur Berk Özgen, olayın şokuyla aracın hızını hatırlamadığını savunarak araca herkesin binmesi için Eren'in özel bir daveti olmadığını, kazada sol el 2 parmağının koptuğunu ve sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi.

Müşteki avukatı ise sanığın bu araca 13 kişiyi bindirmesinin ve bunun neticesinde bir kaza oluşturmasının bilinçli taksir olduğunu savunarak "Sanığın alkol aldığı net. Kazanın oluşum saati 04.20, 0.68 promil alkol saat 04.20'ye göre hesap edildi. Alkolü bıraktıktan sonraki 4 saatlik dilim ortaya konulduğunda araca binildiği anda 1,35 promil alkollü olduğu ortada." dedi.

Mahkeme heyeti sanık hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına, olay mahallinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Karaburun ilçesinde 16 Ağustos 2021'de bir aracın bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölmüş, aralarında sürücünün de bulunduğu 12 kişi ise yaralanmıştı. Sürücünün kaza saatinde 0,68 promil alkollü olduğu tespit edilmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü tutuklanmıştı. Sanık hakkında "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılmıştı.