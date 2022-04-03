İzmir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 2 tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 2 tutuklama

03.04.2022 12:07
İzmir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 2 tutuklama

İzmir'in Konak ilçesinde 29 Mart Salı günü 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde 29 Mart Salı günü 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 29 Mart Salı günü saat 21.00 sıralarında Ballıkuyu Mahallesi 1052. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.P. ve babası E.P yanlarında getirdikleri tabancayla Hüseyin Tong ve Sadettin Ş.'ye ateş açıp olay yerinden kaçtı. Yaralılar yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Hüseyin Tong hayatını kaybederken, yaralı Sadettin Ş. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Evde saklanırken yakalanıp tutuklandılar

Olayın ardından C.P. ve babası E.P., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandıkları evde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. - İZMİR

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Ballıkuyu Mahallesi, İzmir, Salı, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 2 tutuklama - Son Dakika


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