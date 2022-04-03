Son dakika haberleri... 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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İzmir'in Konak ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1052 Sokak'ta, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin C.P. ve babası E.P'yi saklandıkları evde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ballıkuyu Mahallesi 1052 Sokak'ta, 29 Mart'ta Hüseyin Tong ve Saadettin Şengüler ile C.P. ve babası E.P. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba ve oğlu, tabancayla Tong ve Şengüler'e ateş açıp olay yerinden kaçmıştı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tong hayatını kaybetmişti.

Yaralı Şengüler'in hastanedeki tedavisinin tamamlandığı öğrenildi.