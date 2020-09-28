Son dakika haberleri... 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Küçükpark 161 Sokakta Ç.M. ile A.Ş.B (32) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Ç.M. ile A.Ş.B'nin yaşadığı tartışma ardından Ç.M'nin tabancayla A.Ş.B'ye ateş açması yer alıyor.

Bornova ilçesinde Küçükpark 161 Sokakta Ç.M. ile A.Ş.B (32) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Ç.M, A.Ş.B'ye tabanca ile ateş açmıştı. Yaralı A.Ş.B. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış, Ç.M. ise gözaltına alınmıştı.