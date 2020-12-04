1 kişiyi tüfekle yaralayıp eski eşini kaçıran şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şüpheli S.D'nin yönetimindeki otomobil, Menemen ilçesinde durduruldu. D.İ. ile şüpheli S.D. ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Balatçık Mahallesi'nde bekleyen S.D, eski eşi D.İ. ile evden çıkıp otomobile binen C.B'ye pompalı tüfekle ateş etti. C.B. yaralanırken S.D, D.İ'yi kiraladığı otomobile bindirip kaçırdı.

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