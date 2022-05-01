İzmir'de '1 Mayıs' Coşkusu. Tunç Soyer: "Ey Muktedirler, Korkun Bizden. Açlığımızdan, Dürüstlüğümüzden, Aşkımızdan Korkun" - Son Dakika

İzmir' de, 1 Mayıs İşçi Bayramı on binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıp Gündoğdu Meydanı'na yürüyen işçiler, "Yaşasın 1 Mayıs" sloganı attı. Kutlamalara katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Ey muktedirler, korkun bizden. Açlığımızdan, dürüstlüğümüzden, aşkımızdan korkun. Sel gibi büyüyen dayanışmamızdan korkun. Ey kendini hükümdar sananlar, Mumculardan korkun, Denizlerden korkun, Ali İsmail Korkmazlardan korkun, ağaçlardan korkun, Gezi'den korkun, 1 Mayıs'tan korkun. Bu düzeni topla tüfekle değil, hakkımızla, vicdanımızla yıkacağız" dedi.

İzmir'de, pandemi nedeniyle iki yıl aradan sonra Gündoğdu Meydanı'nda yapılan 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları öncesi polis Alsancak'ta geniş güvenlik önlemleri aldı. Bazı yollar trafiğe kapatılırken on binlerce işçi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıp Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

İzmir'de "Birlikte değiştireceğiz" sloganıyla düzenlenen kutlamalarda dev bayraklar açıldı, "Yaşasın 1 Mayıs, alanlardayız", "Her yer Gezi, her yer direniş", "Sözleşmeli köle olmayacağız", "Direne direne kazanacağız" sloganları atıldı.

Kutlamalara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri Bedri Serter, Kani Beko, Mahir Polat, Bedri Serter ve Özcan Purçu ile CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de katıldı.

TUNÇ SOYER: OMUZ OMUZAYIZ, YAN YANAYIZ

İşçileri selamlayan Başkan Tunç Soyer, birlik ve beraberlik vurgusu yaparken şunları söyledi:

"Onların en çok korktuğu cümle ile sesleniyoruz. 'Ya hep beraber ya hiçbirimiz' diyoruz. Bu cümle, hak ettiğimiz refahın anahtarıdır. Bu, gün gün büyüyen özgürlük mücadelemizin anahtarıdır. Muktedirlerin acı çektirdiği bizler, kadınlar, işçiler, çiftçiler, tüm emekçiler ve ezilen doğa... Dünya bizim sırtımızda dönüyor. Bu dünyayı var eden bizleriz. İşte bugün yine meydanlardayız, yine hep beraberiz. Omuz omuzayız, kol kolayız, yan yanayız. Buraya, kavgayı büyütmeye, hakkımızı istemeye geldik. Buraya, adalete susayan herkesin sesi olmaya geldik. Ey muktedirler, korkun bizden. Açlığımızdan korkun, dürüstlüğümüzden korkun, aşkımızdan korkun, aklımızdan korkun, sel gibi büyüyen dayanışmamızdan korkun.

Ey kendini hükümdar sananlar, Mumculardan korkun, Denizlerden korkun, Ali İsmail Korkmazlardan korkun, ağaçlardan korkun, Gezi'den korkun, 1 Mayıs'tan korkun. Bizi her gün gömmeye çalıştınız, her gün gömmeye çalışıyorsunuz. Unuttuğunuz bir şey var. Bizler tohumuz, gömüldükçe çoğalarak geliyoruz. Bir gidip bin gelen bizden korkun. Kapınızdayız, yakanızdayız. Bu düzeni topla tüfekle değil, hakkımızla, vicdanımızla yıkacağız. Sizi kin ve nefretle değil, barış ve kardeşliğimizle yeneceğiz. Güçlüyüz, kazanacağız. 1 Mayıs, bizim adımızdır, şerefimizdir, kardeşliğimizdir. ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yaşasın 1 Mayıs."

SARI: BİRLEŞEREK KAZANIRIZ

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise "AKP iktidarı, baskıcı, sömürücü, kan alıcı politikalarıyla ülkeyi yaşanmaz hale getirdi. Birleşirsek kazanırız" dedi.