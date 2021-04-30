İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı - Son Dakika

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen platform üyeleri Cumhuriyet Ağacı heykelinin altına çelenk bıraktı. Üyeler, yaşamlarını yitiren tüm emekçiler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu ve 1 Mayıs marşını söyledi.

Grup adına açıklama yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Lütfi Çamlı, Kovid-19 salgınında işçilerin ve emekçilerin sağlığının ve gelirinin korunamadığını savundu.

Çamlı, herkese aşı ve gelir desteği sağlanmasını, acil ve zorunlu işler dışında 4 hafta çarkların durdurulmasını, çalışırken hastalanan emekçiler için Kovid-19'un iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istediklerini kaydetti.

Basın açıklamasına TMMOB, DİSK, İzmir Barosu yetkilileriyle CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı.