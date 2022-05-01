1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

01.05.2022 15:37

İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çok sayıda işçinin katılımıyla, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı.

İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çok sayıda işçinin katılımıyla, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı.

Etkinliğe, siyasi partiler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de katıldı.

Geniş güvenlik önlemleri arasında üst aramaları yapılarak alana alınan işçiler, Kordon Boyu'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda sanatçı Edip Akbayram konser verdi.

Polis ekipleri etkinlik öncesinde alanda arama yaptı. Polis helikopteri havadan, deniz polisi ve Sahil Güvenlik botları da denizden denetimlere destek verdi.

Kutlamalara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bazı milletvekilleri de katıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

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ZONGULDAK - 'Emeğin kenti' Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı ZONGULDAK - 'Emeğin kenti' Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika


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