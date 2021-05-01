İzmir'de 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 31 kişi serbest - Son Dakika

İzmir'de 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 31 kişi serbest
01.05.2021 21:34
İzmir'de 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 31 kişi serbest İzmir'de, 17 Mayıs'a kadar sürecek 'tam kapanma' dönemine denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, izinsiz gösteri yapmak isteyen ve polis ekiplerince gözaltına alan 31 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
İzmir'de 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 31 kişi serbest
İZMİR - İzmir'de, 17 Mayıs'a kadar sürecek 'tam kapanma' dönemine denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, izinsiz gösteri yapmak isteyen ve polis ekiplerince gözaltına alan 31 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
İzmir'de, 17 Mayıs'a kadar sürecek 'tam kapanma' dönemine denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı vatandaşlar izinsiz gösteri yapmak istedi. Konak Meydanı, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Buca Şirinyer ve Bornova Küçükpark'ın yanı sıra kent genelinde düzenlenmek istenilen izinsiz gösterilere polis ekiplerince müdahale edildi. Ekipler tarafından, izinsiz gösterilere müsaade edilmezken, 31 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Emniyette ifadeleri alınan 31 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Son Dakika Bakan Soylu'dan toplumsal olaylarda kayıt yasağı açıklaması: Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının Beşiktaş'ı tebrik ettiği paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere talimat: 'Askıda defter' uygulaması başlatın Nihan Ünsal, nişanlısı Burak Sergen'in son durumunu anlattı Brezilya'nın Copacabana plajında ceset torbaları sıralandı Kartal şampiyon gibi! Beşiktaş zor geçmesi beklenen karşılaşmada Hatayspor'u 7-0 yendi Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız