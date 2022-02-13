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Son dakika haberi! Bakan Muş, İzmir'de kaçak sigara operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Muş, İzmir'de kaçak sigara operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi Açıklaması

13.02.2022 14:09
Son dakika haberi! Bakan Muş, İzmir'de kaçak sigara operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi Açıklaması

Gelen son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gümrük muhafaza ekiplerince sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 472 bin kaçak sigara ve 12 milyon 100 bin makaron ele geçirildiğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gümrük muhafaza ekiplerince sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 472 bin kaçak sigara ve 12 milyon 100 bin makaron ele geçirildiğini bildirdi.

Muş, Twitter hesabından, söz konusu operasyona ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bakanlığımız gümrük muhafaza ekiplerince, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 472 bin adet kaçak sigara ve 12 milyon 100 bin adet makaron ele geçirilmiştir. Bu başarılı operasyondan ötürü gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum."

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Kaçak Sigara, Mehmet Muş, Sigara, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bakan Muş, İzmir'de kaçak sigara operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bakan Muş, İzmir'de kaçak sigara operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi Açıklaması - Son Dakika
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