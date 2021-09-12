İzmir'de gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirildi.
İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesindeki depolarda gümrük kaçağı oyuncaklar bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda faturaları ibraz edilemeyen ve sağlık denetiminden geçirilmediği belirlenen 10 bin 330 oyuncak bulundu.
Gümrük kaçağı oyuncakların değerinin 750 bin lira olduğu belirlendi.
İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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