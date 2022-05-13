Son dakika... İZMİR'DE 8 İLÇEDE SAHTE İÇKİ OPERASYONU; 3 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika... İZMİR'DE 8 İLÇEDE SAHTE İÇKİ OPERASYONU; 3 GÖZALTI

13.05.2022 10:37

Son dakika gelişmesine göre İZMİR'in 8 ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 10 bin 802 litre etil alkol, 1135 adet içki aroması, 99 şişe sahte içki, 70 litre açık sahte içki ve sahte alkol imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in 8 ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 10 bin 802 litre etil alkol, 1135 adet içki aroması, 99 şişe sahte içki, 70 litre açık sahte içki ve sahte alkol imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı, Buca, Bornova, Karabağlar, Konak, Çiğli, Karşıyaka ve Torbalı ilçelerinde sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi sonrası harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından 6 ev, 3 iş yeri, 12 araç, 7 depoda yapılan aramalarda; toplam 10 bin 802 litre etil alkol, 1135 adet içki aroması, 99 şişe sahte içki, 70 litre açık sahte içki, 8 bin 972 etil alkol etiketi, 2 bin 090 kapak, 5 alkolmetre, 1 dijital termometre, 1000 litrelik etil alkol arıtma kazanı, 1000 litre kapasiteli tank, 1 arıtma kazanına bağlı bulunan elektrik paneli, 1 etil alkol aktarma motoru, 2 buharlaşan etil alkolün tekrardan yoğunlaşmasını sağlayan soğutma motoru, 1600 adet 5 litrelik boş etil alkol bidonu ve 150 boş karton koli ele geçirildi. Operasyonda 22 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, M.Y.S., C.A. ve M.B. ise gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika... İZMİR'DE 8 İLÇEDE SAHTE İÇKİ OPERASYONU; 3 GÖZALTI
Son dakika... İZMİR'DE 8 İLÇEDE SAHTE İÇKİ OPERASYONU; 3 GÖZALTI
Son dakika... İZMİR'DE 8 İLÇEDE SAHTE İÇKİ OPERASYONU; 3 GÖZALTI
Son dakika... İZMİR'DE 8 İLÇEDE SAHTE İÇKİ OPERASYONU; 3 GÖZALTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... İZMİR'DE 8 İLÇEDE SAHTE İÇKİ OPERASYONU; 3 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... İZMİR'DE 8 İLÇEDE SAHTE İÇKİ OPERASYONU; 3 GÖZALTI - Son Dakika
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