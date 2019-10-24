Son Dakika Haberleri: İzmir'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel İzmir'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

32 dakika önce

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 10 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Dikili Madra Çayı açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, tekneyi durdurdu.

Ekipler teknedeki 6'sı Suriye, 4'ü Filistin uyruklu 10 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Dikili, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:36 Kaynak: AA
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