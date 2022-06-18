İzmir'de 10 firari zanlı JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika
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İzmir'de 10 firari zanlı JASAT'tan kaçamadı

18.06.2022 11:53
İzmir'de 10 firari zanlı JASAT'tan kaçamadı

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 zanlı yakalandı.

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 zanlı yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, ilçe Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda, 9 - 15 Haziran tarihleri arasında çok sayıda planlı faaliyet gerçekleştirdi. Yapılan uygulama ve operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 10 şüpheli, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Torbalı, Seferihisar, Selçuk, Kemalpaşa, Aliağa, Çeşme, Bergama ve Ödemiş ilçelerinde yakalanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, JASAT, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 10 firari zanlı JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 10 firari zanlı JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika
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