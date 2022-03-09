İzmir'de 10 küçükbaş hayvan çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de 10 küçükbaş hayvan çalan zanlı tutuklandı

09.03.2022 10:28
İzmir'de 10 küçükbaş hayvan çalan zanlı tutuklandı

Kiraz ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kiraz ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sarıkaya Mahallesi'nde ikamet eden bir kişinin 10 küçükbaş hayvanının çalındığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Araştırma sonucu hırsızlığın M.K. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutukladı, 10 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

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Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 10 küçükbaş hayvan çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de 10 küçükbaş hayvan çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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