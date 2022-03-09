İZMİR'DE 10 KÜÇÜKBAŞ HAYVANI ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, bir ahırdan 10 küçükbaş hayvanı çaldığı belirlenen 1 kişi jandarma tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanırken, koyunlar tutanakla sahibine teslim edildi.

Kiraz'ın kırsal Sarıkaya Mahallesi'nde yaşayan H.K.'nin ahırındaki toplam 10 koyun ve koç, geçen 7 Mart'ta çalındı. H.K.'nin şikayetçi olması üzerine Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Şüphelinin M.K. olduğu belirlendi. Teknik ve fiziki takibi alınan M.K. çaldığı hayvanlarla yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., tutuklandı. Küçükbaş hayvanlar tutanakla sahibine teslim edildi.