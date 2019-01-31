İzmir'de 10 Ton Hamsi Dağıtılacak

İzmir'de hafta sonu düzenlenecek 9. Hamsi Şenliği kapsamında yaklaşık 10 ton hamsi ikram edileceği belirtildi.

İzmir'de hafta sonu düzenlenecek 9. Hamsi Şenliği kapsamında yaklaşık 10 ton hamsi ikram edileceği belirtildi.



Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu (EKAF) Başkanı Aydın Özyar, düzenlediği basın toplantısında geleneksel hale getirdikleri şenliğin bu yıl 9'uncusunu organize ettiklerini bildirdi.



Karadeniz kültürünün tanıtılması amacıyla 2005 yılından bu yana düzenlenen "Hamsi Şenliği'ne İzmirliler'in yoğun ilgi gösterdiğini belirten Özyar, 3 Şubat Pazar günü İnciraltı mesire yerinde saat 11.00'de başlayacak şenliğe 50 bin kişinin katılım göstermesini beklediklerini söyledi.



Folklor gösterileri, yöresel sanatçıların konserleri ve Karadeniz müziği eşliğinde gerçekleşecek etkinlikte 10 ton hamsi pişirilerek ücretsiz olarak ikram edileceğini kaydeden Özyar, federasyona bağlı derneklerin de açacakları stantlarda Karadeniz bölgesine özgü ürün ve yiyecekleri katılımcılara sunacağını dile getirdi.

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