İzmir'in Bornova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuk, seyir halindeki otobüse çarparak yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Suriye uyruklu Caruh Tebarek, Kemalpaşa Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken hareket halindeki 35 ANF 408 plakalı belediye otobüsüne çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, kız çocuğunu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocuğun koşarak otobüse çarpması yer alıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İzmir'de 10 yaşındaki çocuğun hareket halindeki otobüse çarpması kameraya yansıdı - Son Dakika