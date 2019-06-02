İzmir'de 100 düzensiz göçmen yakalandı
26 dakika önce
İzmir'de düzenlenen 2 operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 100 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:47 Kaynak: AA
'de düzenlenen 2 operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 100 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Menderes
ilçesi Gümüldür
açıklarında, Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmenin tespit edildiği belirtildi. Ekipler tarafından durdurulan botta, 20'si çocuk 45 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi. Seferihisar
ilçesi Sığacık Körfezi'nde Sahil Güvenlik helikopteri tarafından tespit edilen 55 düzensiz göçmen ise Sahil Güvenlik korveti tarafından kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.
İzmir'de mucize gibi olay! Silah tutukluk yaptı, Mutlu hayata tutundu
İstanbul-Bursa- İzmir yolunda trafik durma noktasında
İş adamı Ahmet Kurtuluş cinayetinde 5 gözaltı
Hakkari'den kahreden haber! 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı