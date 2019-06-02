İzmir'de 100 göçmen yakalandı
1 saat önce
İZMİR'de, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 100 göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:31 Kaynak: DHA
İZMİR'de, Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 100 göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin göçmenlere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Menderes
ilçesi Gümüldür
açıklarında ve Seferihisar
ilçesi Sığacık Körfezi'nde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenler olduğunu belirledi. Bunun üzerine 2 ayrı operasyon başlatan Sahil Güvenlik ekipleri, iki ayrı ilçede lastik bota binen toplamda 20'si çocuk olmak üzere 100 göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkartılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.
- İzmir
İzmir'de mucize gibi olay! Silah tutukluk yaptı, Mutlu hayata tutundu
İstanbul-Bursa- İzmir yolunda trafik durma noktasında
İş adamı Ahmet Kurtuluş cinayetinde 5 gözaltı
Hakkari'den kahreden haber! 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı