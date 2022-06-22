İzmir'de 100 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı, 24 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de 100 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı, 24 kaçak göçmen kurtarıldı

22.06.2022 23:03
İzmir'de 100 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı, 24 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Aliağa ilçesi açıklarında, yelkenli tekne ile yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 100 kaçak göçmen ve 4 organizatör şüphelisi yakalandı, Foça açıklarında ise Yunan unsurlarınca itilen 24 kaçak göçmen kurtarıldı.

İZMİR'in Aliağa ilçesi açıklarında, yelkenli tekne ile yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 100 kaçak göçmen ve 4 organizatör şüphelisi yakalandı, Foça açıklarında ise Yunan unsurlarınca itilen 24 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 06.30 sıralarında Aliağa ilçesi açıklarında, yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, hareket halinde olan yelkenli tekneyi durdurup, içerisindeki 100 kaçak göçmen ve 4 organizatör şüphelisini yakaladı. Gözaltına alınan 4 organizatör şüphelisinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

24 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

Öte yandan saat 15.50 sıralarında başka bir ihbarı değerlendiren ekipler, Foça açıklarında ise Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 24 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Foça, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 100 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı, 24 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 100 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı, 24 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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