İzmir'de 100 Roman kadına, 1000 arı kovanı hibe edildi - Son Dakika

İzmir'de 100 Roman kadına, 1000 arı kovanı hibe edildi

13.03.2021 16:57
İzmir'de 100 Roman kadına, 1000 arı kovanı hibe edildi, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkıları, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcık Dayanışma Platformunca hibe edilen 1000 arı kovanı, Roman ailelere mensup 100 kadına teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkıları, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcık Dayanışma Platformunca hibe edilen 1000 arı kovanı, Roman ailelere mensup 100 kadına teslim edildi.

Dezavantajlı kadınların istihdamına yönelik hazırlanan "100 kadın, 1000 Kovan Projesi" kapsamındaki etkinlik için, Seferihisar'daki Kavakdere Barajı yanında tören düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, törende yaptığı konuşmada, kırsal alanda yapılabilecekler noktasında örnek bir çalışmanın başlangıcını yaptıklarını söyledi.

Bilinçli ve ayağı yere basan projelerle iş üretmenin önemli olduğunu vurgulayan Ertem, şöyle konuştu:

"Alanla alakalı yaptığımız etüt çalışmasında yeri gördük. Yaylalarda hayvancılık ya da arıcılık gibi işleri yapmanız gerekiyor. Burada da arıcılık bence tam oturmuş. Tarım ve Orman Bakanlığımız ağaçlandırma, yer tahsis etme, ağaçların bağımı ve rehabilitasyonu gibi konularda bu projenin içerisinde yer aldı. Platform kovan tedarikiyle alakalı projede yer aldı. Bakanlığımız da burada İŞKUR Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla hem mesleki eğitimin finansmanı hem de işbaşı eğitim görecek kişilerin belirli bir süreyle ücretlerinin sağlanması noktasında bu projenin içerisinde yer aldı."

Ertem, projede iki Bakanlığın olduğunu vurgulayarak, arıcılık konusunda başarılı bir sonuç alacaklarını aktardı.

"Gönüllülük esasına dayalı şekilde, arılı kovan, arı ve malzemeleri topladık"

Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcık Dayanışma Platformu Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu da 850 ilçe ve 81 ilde imece usulü, gönüllülük esasına dayanan bir sivil toplum hareketi olduklarını söyledi.

Projenin örnek olacağını aktaran Sarıoğlu, "Bunun kıymetini belki 1-2 yıl sonra anlayacağız. Bizim için önemli olan Türkiye'de imece kültürünün yeniden başlatılmasıydı. Burada da 51 teşkilatımızın tamamen gönüllülük esasına dayalı şekilde, arılı kovan, arı ve malzemeleri topladık. Projeyi sonuna kadar takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ise Roman kadınlarla ilgili neler yapabileceklerini araştırdıklarını ve 2 bakanlıkta girişimlerde bulunarak böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Programa, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmaların ardından Roman kadınlar arıcılık konusundaki ilk derslerini kovan başında aldı.

Seferihisar, Tarım, Kovan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 100 Roman kadına, 1000 arı kovanı hibe edildi - Son Dakika


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